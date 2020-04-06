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Полиция задержала поджигателя, из-за которого произошел пожар в зоне отчуждения

27-летний мужчина сообщил, что поджог траву "ради забавы". 

Полиция задержала поджигателя, из-за которого произошел пожар в зоне отчуждения
Фото: kv.dsns.gov.ua

В Киевской области полиция установила личность поджигателя, из-за действий которого произошел пожар в зоне отчуждения.

Сообщение о возгорании травяного настила на территории Котовского лесничества, расположенного в зоне отчуждения, поступило правоохранителям от спасателей, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Огонь уничтожил 5 га лесничества.

Злоумышленником оказался 27-летний житель села Раговка.

"Как мужчина пояснил полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перебросило дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении. 

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне загорелся лес. Для ликвидации возгорания задействовали авиационную технику. 5 апреля, по состоянию на 15:30, пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га.

Утром 6 апреля сообщалось, что спасатели продолжали ликвидацию огня между с. Владимировка и с. Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га. 

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