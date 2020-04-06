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​​Посольство США призвало Россию прекратить блокировать украинские СМИ

"Жители Крыма и Донбасса заслуживают доступа к независимым медиа".

​​Посольство США призвало Россию прекратить блокировать украинские СМИ
Фото: 24tv.ua

Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить блокировать украинские медиа-ресурсы на оккупированных территориях.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

"Жители Крыма и Донбасса заслуживают доступа к независимым медиа. Россия должна прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов на украинской территории. Доступ к достоверной информации важен всегда, а во время пандемии COVID-19 он особенно необходим", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно результатам мониторинга Крымской правозащитной группы в феврале-марте 2020 года, в Крыму 10 провайдеров в 9 населенных пунктах полностью блокируют 20 украинских информационных сайтов, две социальные сети, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Хизб ут-Тахрир" и Свидетелей Иеговы. Три украинских информационных сайта доступны только частично.

Напомним, Россия прекратила вещание украинских СМИ в аннексированном ею Крыму и на оккупированной части Донбасса.

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