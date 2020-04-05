В Нью-Йорк отправили тысячу военных для борьбы с коронавирусом

По состоянию на 4 апреля там подтвердили более 3,5 тыс. смертей от COVID-19.

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить в штат Нью-Йорк дополнительную тысячу военных для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил во время брифинга в Белом доме, пишет The Hill.

"По моему указанию, дополнительная тысяча военнослужащих будет направлена в Нью-Йорк Сити, чтобы оказать помощь там, где в ней больше всего нуждаются", - сказал Трамп.

Президент уточнил, что на помощь пришлют преимущественно военно-медицинский персонал. При необходимости их количество могут увеличить. Трамп подчеркнул, что мегаполис сейчас является наиболее горячей точкой в стране.

Дополнительных военных могут направить в другие очаги заболевания в стране, но пока таких планов нет.

В штате Нью-Йорк зарегистрировали наибольшее количество случаев коронавируса в США. По состоянию на 4 апреля там подтвердили более 3,5 тыс. смертей от COVID-19. Ранее в Сентрал-парке развернули полевой госпиталь. Поскольку город столкнулся с серьезной нехваткой мест в больницах.

США находятся на первом месте по количеству инфицированных в мире - более 312 тыс, умерли - 8,5 тыс., выздоровели - 15 тыс.