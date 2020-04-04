Фото: EPA/UPG

На юге Франции в городе Роман-сюр-Изер утром в субботу, 4 апреля, мужчина напал с ножом на прохожих. В результате по меньшей мере семь человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщает агентство France-Presse.

По данным радиостанции France Bleu, нападавшим оказался 33-летний мужчина из Судана, подавший прошение об убежище во Франции.

По предварительным данным, подозреваемый напал на клиентов и управляющего табачного магазина около 11 часов утра. После этого он вышел на улицу и ранил ножом нескольких прохожих, которые оказались на его пути. Затем он зашел в мясную лавку, взял второй нож и продолжил нападение. Подозреваемого задержали около булочной.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Что именно стало мотивом атаки, не сообщается. Как рассказали журналистам радиостанции свидетели нападения, нападавший кричал "Аллах Акбар!".

Уголовная полиция Лиона начала расследование случившегося. По сообщению агентства France-Presse, рассматривается вопрос о привлечении к следственным действиям антитеррористической прокуратуры.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил соболезнования семьям жертв нападения.