Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке
Полиция задержала мужчину, напавшего на журналистов в Гидропарке
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
ГлавнаяМир

Во Франции от коронавируса умер мужчина из Тернопольской области

Заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти у 38-летнего мужчины.

Во Франции от коронавируса умер мужчина из Тернопольской области
Владимир Гричишин
Фото: terminovo.te.ua

Во Франции от вызванных COVID-19 осложнений умер 38-летний гражданин Украины. Он был из Тернопольской области.

Об этом сообщил руководитель консульско-правового отдела посольства Украины во Франции Николай Собко, передает Укринформ.

Заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти мужчины.

Сейчас решается вопрос о переправке тела на родину.

По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки), 6 507 человек умерли.

Тернопольское издание terminovo уточняет, что в Париже умер житель Владимир Гринчишин. Он уехал во Францию на заработки в конце февраля. У него остались 11-летняя дочь и беременная жена.

В Париже мужчина занимался ремонтами квартир. Однако поработал всего две недели, потом начался карантин из-за пандемии коронавируса. 1 апреля, ребята которые жили вместе с Владимиром, сообщили родным, что он умер. 3 апреля стало известно, что он умер от коронавируса.

Родные рассказывают, что Владимир Гринчишин заболел внезапно и через два дня скончался. Сначала появился кашлять, температуры не было.

В Украине на данный момент насчитывается 1072 инфицированных коронавирусом, зафиксированы 27 летальных случая от COVID-19, 22 человека выздоровели.

Тернопольский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 по состоянию на 22:00 3 апреля сообщил о 19 новых случаев коронавируса в области. Число заразившихся - 133 человека, двое пациентов с COVID-19 скончались.

Тернопольская область занимает третье место по количеству диагностированных случаев коронавируса в стране. Большее число инфицированных SARS-CoV-2 ольо в Киеве и Черновицкой области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также