Во Франции от коронавируса умер мужчина из Тернопольской области

Заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти у 38-летнего мужчины.

Во Франции от вызванных COVID-19 осложнений умер 38-летний гражданин Украины. Он был из Тернопольской области.

Об этом сообщил руководитель консульско-правового отдела посольства Украины во Франции Николай Собко, передает Укринформ.

Заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти мужчины.

Сейчас решается вопрос о переправке тела на родину.

По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки), 6 507 человек умерли.

Тернопольское издание terminovo уточняет, что в Париже умер житель Владимир Гринчишин. Он уехал во Францию на заработки в конце февраля. У него остались 11-летняя дочь и беременная жена.

В Париже мужчина занимался ремонтами квартир. Однако поработал всего две недели, потом начался карантин из-за пандемии коронавируса. 1 апреля, ребята которые жили вместе с Владимиром, сообщили родным, что он умер. 3 апреля стало известно, что он умер от коронавируса.

Родные рассказывают, что Владимир Гринчишин заболел внезапно и через два дня скончался. Сначала появился кашлять, температуры не было.

В Украине на данный момент насчитывается 1072 инфицированных коронавирусом, зафиксированы 27 летальных случая от COVID-19, 22 человека выздоровели.

Тернопольский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 по состоянию на 22:00 3 апреля сообщил о 19 новых случаев коронавируса в области. Число заразившихся - 133 человека, двое пациентов с COVID-19 скончались.

Тернопольская область занимает третье место по количеству диагностированных случаев коронавируса в стране. Большее число инфицированных SARS-CoV-2 ольо в Киеве и Черновицкой области.