Находящийся под санкциями "Аэрофлот" предложил забрать украинцев из Непала

Российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила забрать граждан Украины из Непала, но при этом российское консульство затребовало от украинского представительства специальную ноту-обращение.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в пятницу сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

"Прозвучало предложение от российской компании "Аэрофлот": чтобы наши граждане сели на борт ее самолета (в Непале). По моей информации, местное консульство РФ требует для этого официальной ноты от украинского. Мы изучаем все логистические возможности", - сказал министр.

Он отметил, что сложность с возвращением украинцев из Непала состоит том, что эта азиатская страна территориально находится очень далеко. Соответственно, проработать и построить маршрут для транзита украинских граждан крайне сложно.

Кулеба акцентировал, что граждане Украины, застрявшие в Непале, могут воспользоваться программой МИД "Защита" - для тех, кто застрял на время пандемии коронавируса за границей. Министр заявил, что его ведомство уделит особое внимание этому делу.

Напомним, что "Аэрофлоту" с 2015 года запрещено летать в Украину.