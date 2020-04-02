НАТО приняло новый пакет поддержки Украины и Грузии

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

Утверждение главами МИД стран-членов НАТО дальнейших мер поддержки Украины и Грузии в дополнение к уже существующим пакетам помощи стало одной из главных тем заседания глав МИД 30 стран-членов НАТО, передает DW.

"Речь идет об учениях, доступе к большему количеству образовательных программ НАТО и об обмене данными радаров, что улучшит понимание ситуации с воздушной активностью в регионе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он уточнил, что альянс, в частности, будет активнее привлекать Украину и Грузию к своим учениям в регионе Черного моря.

В комментарии DW генсек НАТО прокомментировал и ситуацию на Донбассе. Он раскритиковал действия пророссийских сепаратистов, которые обстреливают украинские войска и еще больше ограничивают доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, используют как оправдание для того, чтобы еще больше ограничить работу наблюдателей ОБСЕ… Поэтому мы призываем Россию остановить бои в Украине. Она (Россия. - Ред.) поддерживает сепаратистов, ответственных за нарушения прекращения огня", - отметил Столтенберг.

Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 впервые в истории альянса заседание провели в режиме видеоконференции. В нем в качестве нового члена НАТО в первый раз приняла участие Северная Македония.