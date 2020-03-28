Северная Македония вступила в НАТО

Северная Македония официально вошла в состав НАТО и стала 30-м участником Альянса, сообщается на его сайте.

Протокол о присоединении страны члены организации подписали еще 6 февраля прошлого года, в декабре его ратифицировали США, а затем, в феврале 2020 года, и парламент самой Северной Македонии, как этого требовала процедура вступления в альянс.

"Северная Македония отныне является членом семьи из 30 стран и почти одного миллиарда человек. Североатлантический альянс зиждется на осознании того, что все вместе мы сильнее и безопаснее независимо от того, с какими испытаниями мы сталкиваемся", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что страна является давним участником миссий по обеспечению безопасности, проводимых под руководством Альянса, в том числе в Косово и Афганистане.

Церемония поднятия флага Северной Македонии состоится 29 марта перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

Напомним, вступление Северной Македонии в Альянс было длительным, в частности, из-за выступившей против него Греции. Власти страны-члена НАТО утверждали, что топоним "Македония" распространяется и на греческую Эгейскую Македонию, что дает возможность македонцам предъявлять права на греческие территории и культурное наследие.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение, в рамках которого страна получила новое название - Северная Македония. Парламент Греции 9 февраля ратифицировал протокол о ее вступлении в НАТО.

Северная Македония стала 14 страной, присоединившейся к НАТО после окончания холодной войны. Большинство этих стран прежде входили в сферу влияния СССР.

Ранее, в июне 2017 года, в Альянс была принята Черногория. Хорватия и Албания вступили в НАТО еще в 2009 году.

В 2004 году НАТО одним махом приняла в своей состав Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению. В 1999 году Чехия, Польша и Венгрия стали первыми государствами бывшего Восточного блока, вступившими в Североатлантический альянс.