У министра здравоохранения Великобритании диагностировали коронавирус

У министра здравоохранения Великобритании, 42-летнего Мэтта Хэнкока, подтвердился диагноз COVID-19. Результаты анализа стали известны 27 марта.

Он самоизолировался дома, у него легкое течение болезни, пишет BBC.

Фото: gov.uk Мэтт Хэнкок

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже сдал положительный тест на COVID-19. Отмечается, что королева Елизавета II не контактировала с Джонсоном в последние несколько недель, она находится в добром здравии.

По словам спикера Букингемского дворца, королева встречалась с Джонсоном 11 марта.

Напомним, что коронавирус был диагностирован у Принца Уэльского Чарльза. В заявлении королевской резиденции Кларенс-хаус говорится, что у принца появились легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии. Он находится на самоизоляции в Шотландии вместе с герцогиней Корнуольской Камиллой.