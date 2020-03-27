Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которая недавно давала концерт в России, застряла там из-за карантина и теперь не может вернуться в Украину.

Об этом она сообщила, записав гневное обращение в сторис в своем в Instagram.

Maruv обвинила украинское консульство в предвзятом отношении и в том, что ей недостаточно помогают.

"Я сейчас просто в шоке огромнейшем. Потому что я дозванивалась в консульство украинское... чтобы мне объяснили, как вернуться домой, и какие есть ваианты... И это просто самое конченое, самое невежествеенное консульство, которое только может быть. Девушка-оператор - просто психованная идиотка.. И второй раз, когда я перезваниваю уточнить информацию, она просто скидывает... Даже не берут трубку", - возмущается певица.

Корсун заявила, что не могла уехать раньше "по объективным причинам". На это, по ее словам ей якобы заявили, что "все, кто хотел уже выехали".

"Я хочу сказать, что так дела не будет... Почему, в других странах за своих граждан стоят, а нашей просто, бл..дь, ж...пу вытирают", - сказала певица.

"И, б..дь, у меня такой же паспорт, как у вас, такие же права, гарантированные мне Конституцией. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе", - добавила Корсун.

Также певица обратилась к своим поклонникам и призвала их не верить сообщениям о том, что животные могут быть переносчиками коронавируса и подчеркнула, что "это все звездежь".

Напомним, певица Maruv стала победительницей нацотбора на Евровидение-2019. У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.