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Еще в двух странах зафиксировали первые смерти от коронавируса

Скончались мужчины 60-ти и 66-ти лет.

Еще в двух странах зафиксировали первые смерти от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Первые летальные случаи в результате заражения коронавирусом обнаружили в Гондурасе и Кении, пишет НВ.

Как сообщает WHBL, в Гондурасе умер 60-летний первый пациент, страдавший от гипертонии и ишемической болезни сердца.

Его госпитализировали 21 марта с тяжелой двусторонней пневмонией.

Всего в Гондурасе зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом.

В Кении скончался 66-летний гражданин, у которого две недели назад первого в стране обнаружили COVID-19, пишет Daily Nation.

В среду, 25 марта, в Кении ввели комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса на территории страны.

По состоянию на 26 марта количество случаев заражения коронавирусом превысило 500 тысяч в мире, в Европе от COVID-19 умерли более 15 тысяч человек.

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