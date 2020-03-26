Еще в двух странах зафиксировали первые смерти от коронавируса

Скончались мужчины 60-ти и 66-ти лет.

Первые летальные случаи в результате заражения коронавирусом обнаружили в Гондурасе и Кении, пишет НВ.

Как сообщает WHBL, в Гондурасе умер 60-летний первый пациент, страдавший от гипертонии и ишемической болезни сердца.

Его госпитализировали 21 марта с тяжелой двусторонней пневмонией.

Всего в Гондурасе зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом.

В Кении скончался 66-летний гражданин, у которого две недели назад первого в стране обнаружили COVID-19, пишет Daily Nation.

В среду, 25 марта, в Кении ввели комендантский час с целью сдержать распространение коронавируса на территории страны.

По состоянию на 26 марта количество случаев заражения коронавирусом превысило 500 тысяч в мире, в Европе от COVID-19 умерли более 15 тысяч человек.