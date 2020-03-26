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Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 500 тыс. человек

Темпы заражения стремительно ускоряются.

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 500 тыс. человек
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 26 марта число инфицированных коронавирусом в мире составило 500 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные BNO Newsroom.

Отмечается, что по состоянию  на 18 марта количество заболевших составляло 200 тыс. человек, 21 марта - 300 тыс., 24 марта - 400 тыс., а 26 марта - 500 тыс. человек.

Напомним, согласно данным онлайн-карты распространения заболевания от Университета Джона Хопкинса, на утро 26 марта количество заболевших COVID-19 в мире превысило 470 000. Зафиксировано более 21 300 летальных исходов, более 114 000 человек вылечились.

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