Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 500 тыс. человек

По состоянию на 26 марта число инфицированных коронавирусом в мире составило 500 тыс. человек.
Об этом свидетельствуют данные BNO Newsroom.
Отмечается, что по состоянию на 18 марта количество заболевших составляло 200 тыс. человек, 21 марта - 300 тыс., 24 марта - 400 тыс., а 26 марта - 500 тыс. человек.
Coronavirus timeline:— BNO Newsroom (@BNODesk) March 26, 2020
- January 19: 100 cases
- January 24: 1,000 cases
- January 31: 10,000 cases
- February 12: 50,000 cases
- March 6: 100,000 cases
- March 18: 200,000 cases
- March 21: 300,000 cases
- March 24: 400,000 cases
- March 26: 500,000 cases
Напомним, согласно данным онлайн-карты распространения заболевания от Университета Джона Хопкинса, на утро 26 марта количество заболевших COVID-19 в мире превысило 470 000. Зафиксировано более 21 300 летальных исходов, более 114 000 человек вылечились.