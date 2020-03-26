Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 500 тыс. человек

По состоянию на 26 марта число инфицированных коронавирусом в мире составило 500 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные BNO Newsroom.

Отмечается, что по состоянию на 18 марта количество заболевших составляло 200 тыс. человек, 21 марта - 300 тыс., 24 марта - 400 тыс., а 26 марта - 500 тыс. человек.

Coronavirus timeline:

- January 19: 100 cases

- January 24: 1,000 cases

- January 31: 10,000 cases

- February 12: 50,000 cases

- March 6: 100,000 cases

- March 18: 200,000 cases

- March 21: 300,000 cases

- March 24: 400,000 cases

- March 26: 500,000 cases — BNO Newsroom (@BNODesk) March 26, 2020

Напомним, согласно данным онлайн-карты распространения заболевания от Университета Джона Хопкинса, на утро 26 марта количество заболевших COVID-19 в мире превысило 470 000. Зафиксировано более 21 300 летальных исходов, более 114 000 человек вылечились.