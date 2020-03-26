США предъявили Мадуро обвинение в наркоторговле

За помощь в его поимке объявлена награда 15 млн долларов.

Власти США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и 14 его соратникам в контрабанде наркотиков и пообещали многомиллионную награду за информацию, которая позволит их задержать или посадить за решетку.

Об этом пишет Bloomberg.

За информацию о Мадуро США предлагают до 15 млн долларов, за вице-президента Диосдадо Кабельйо - 10 млн долларов. Обвинения предъявлены также министру обороны Венесуэлы и главе верховного суда.

Today, the U.S. announced rewards to bring former Maduro regime officials responsible for international narcotics trafficking to justice. The people of #Venezuela deserve a transparent, responsible, representative government that serves the needs of the people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 26, 2020

"Пока народ Венесуэлы страдает, эта клика набивает карманы деньгами от наркотиков и коррупционных операций", - заявил на пресс-конференции в четверг генеральный прокурор США Уильям Барр.

По его словам, власти Венесуэлы помогают колумбийской экстремистской группировкой ФАРК, пытающейся "залить США кокаином". В США заявили, что режим Мадуро позволяет ФАРК перевозить наркотики через свою территорию. "По нашим оценкам, по этим маршратум из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 тонн кокаина", - заявил Барр. Это эквивалентно 30 миллионам смертельных доз наркотика.

Обвинения против Мадуро грозят ему лишением свободы минимум на 50 лет.

Напомним, что США считают главой Венесуэлы не Мадуро, а лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В начале 2019 года после продолжительных антиправительственных митингов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его легитимность признали США, а также большинство стран Европы и Латинской Америки.