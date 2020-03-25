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Российский истребитель Су-27 пропал над Черным морем, летчика ищут

Минобороны РФ заверяют, что самолет выполнял плановый полет.

Российский истребитель Су-27 пропал над Черным морем, летчика ищут
Фото: militaryarms.ru

Истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море, организована операция по поиску летчика.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала в среду, 25 марта, около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии.

Сообщается, что самолет выполнял плановый полет.

В российском минобороны добавили, что в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка. Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка задействованы самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Также для проведения поисково-спасательной операции направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

Истребители Су-27 входят в состав сил ПВО РФ. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж 1 человек. Боевой радиус - 1,2 тыс. км.

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