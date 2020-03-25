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В Вашингтоне запретили работу предприятий не первой необходимости

Столица США идет на карантин.

В Вашингтоне запретили работу предприятий не первой необходимости
Фото: EPA/UPG

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер во вторник издала указ о временном закрытии всех бизнесов, не имеющих первостепенного значения, а также запретила собрания десяти и больше человек в связи с распространением коронавируса на территории округа Колумбия.

Указ был опубликован на сайте администрации округа Колумбия, пишет "Голос Америки".

Столичные власти временно запретили работу всех городских туристических агентств, тренажерных залов, оздоровительных клубов, спа и массажных заведений; театров, кинотеатров, зрительных залов, ночных клубов, парикмахерских и маникюрных салонов, тату-салонов, розничных магазинов одежды и других бизнесов не первой необходимости.

Под действие указа не попадают компании, оказывающие услуги первостепенной важности: продуктовые магазины, банки, автомастерские, детские сады, больницы, аптеки, ветеринарные клиники и еще ряд заведений.

Ограничения начнут действовать с 22:00 25 марта вплоть до 24 апреля.

Кроме того, вечером 24 марта руководство столичного метрополитена приняло решение закрыть начиная с 26 марта 17 станций вашингтонского метро, для того чтобы «сохранить критически важные ресурсы и защитить здоровье и безопасность работников метрополитена и населения». На прошлой неделе уже были закрыты две станции.

В данный момент пассажиропоток в метрополитене Вашингтона сократился на 90%. После закрытия работу продолжат 72 из 91 станции столичного метро.

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