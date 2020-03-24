Индия на три недели перейдет в режим тотального карантина

Премьер Индии Нарендра Моди объявил, что с 25 марта страна на три недели переходит в режим тотального карантина.

Как отмечает CNN, на территории всех 36 индийских штатов и территории будут закрыты магазины (кроме продуктовых), коммерческие учреждения, фабрики, заводы, офисы, рынки, храмы.

Ноди призвал граждан "забыть, что такое выходить из дому". Он признал, что 21 день взаперти - это очень большой период времени, но подчеркнул важность таких мер.

Он сказал, что даже сильнейшие медицинские системы Италии или США с трудом справляются пандемией. Однако некоторым странам все же удалось сдержать распространение болезни. Там, отметил Моди, люди в течение нескольких недель оставались дома и выполняли указания своих правительств.

"Даже самые могущественные нации беспомощны перед лицом этой пандемии. Нельзя сказать, что эти страны не прилагают усилий или испытывают нехватку ресурсов. Но коронавирус распространяется так быстро, что, несмотря на все усилия, проблема возрастает. Как показало двухмесячное исследование этих стран и как считают эксперты, единственный вариант борьбы с коронавирусом - это социальное дистанцирование. То есть оставаться на расстоянии друг от друга, оставаться в домах. Нет другого способа уберечься от коронавируса. Если мы хотим остановить распространение, мы должны разорвать цикл заражения", - сказал он.

Премьер Индии добавил, что несоблюдение 21-дневного карантина может отбросить страну на 21 лет назад, а некоторые семьи полностью исчезнут.

В Индии проживают около 1,4 млрд человек.

Пока что там выявили около 500 случаев коронавирусной болезни, 9 человек умерли.