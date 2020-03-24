В аэропорту Кении пропали 6 млн защитных масок, заказанных Германией

Работник готовится к дезинфекции салона самолета в международном аэропорту в Аддис-Абебе, Эфиопия

Шесть миллионов защитных масок типа FFP2, заказанных правительством Германии в рамках борьбы с коронавирусом, пропали в аэропорту Кении.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на еженедельник Der Spiegel.

По данным издания, маски должны были прибыть в Германию еще 20 марта. Заказ предназначался для снабжения немецких больниц и врачей. Пресс-секретарь министерства обороны стртаны подтвердил информацию о пропаже, добавив, что ведомство выясняет, что именно произошло.

В Минобороны Германии рассказали, что оформлением заказа занималось Генеральное управление таможни, находящееся в подчинении Минфина. Таким образом, таможенное управление со своей стороны должно было обеспечить "проверку и серьезность подрядчика заказа", и теперь оно также расследует пропажу масок.

"Федеральное правительство не понесло никакого ущерба в связи с пропажей, поскольку заказ еще не был оплачен", - заявила пресс-секретарь Минобороны. Какую роль в закупке масок сыграла Кения, представительница военного ведомства сказать не смогла. Der Spiegel также не пишет, кто был поставщиком масок.

Каким образом потерялись 6 млн масок, тоже пока неясно.

Напомним, из Украины экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.

На днях испанский телеканал в сюжете о нехватке средств защиты показал разгрузку респираторов украинского производства. Позже выяснилось, что видео было архивным, а товар был отправлен в Испанию еще до введения запрета.

Ранее глава таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды.