В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"

Общее число инфицированных достигло 63 927 человек, 6 077 из них скончались, 7 432 - выздоровели.

В итальянской области Ломбардия выписали из больницы 38-летнего Маттиа из города Кодоньо - первого пациента с COVID-19, с которого началось распространение коронавируса по всей стране.

По данным агентство ANSA, о заражении мужчины стало известно 21 февраля, когда он в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был переведен в реанимацию города Павия.

Он обратился с недомоганием в больницу Кодоньо 19 февраля, однако тест на коронавирус ему сделали не сразу.

К тому же Маттиа успел заразить нескольких человек, включая своих родственников. Отец мужчины впоследствии умер, тогда как беременная жена, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана две недели назад.

9 марта он начал самостоятельно дышать, а 23 марта был выписан из больницы.

Число инфицированных и умерших от коронавирусной инфекции в Италии падает второй день подряд.

Чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли в понедельник сообщил, что было зарегистрировано 3780 новых положительных случаев коронвируса, по сравнению с 3957 в воскресенье, и что 601 человек умер за последние 24 часа, по сравнению с 651, о которых сообщалось 22 марта.

Рекордное число жертв коронавируса за сутки в Италии было зарегистрировано 21 марта и составило 793 летальных случая. Общее количество скончавшихся от COVID-19 в стране превысило 6 тысяч, увеличившись до 6077 человек.

На данный момент в Италии 50 418 человек больны коронавирусной инфекцией, 7432 человека (на 408 больше, чем в воскресенье) выздоровели.

Общее число людей в Италии, зараженных коронавирусом с начала вспышки, достигло 63 927 человек.

Также сообщается, что с начала вспышки от коронавируса скончались 24 итальянских медработника.