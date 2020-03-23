За сутки выявили почти 6 тысяч человек с вирусом.

Американский штат Нью-Йорк вышел в мировые лидеры по тестированию на коронавирус.

Об этом сообщил в понедельник губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, штату удалось за десять дней увеличить количество тестов с 1 тысячи до 16 тысяч в сутки. "Насколько это много? Это больше, чем тестирует любой другой штат в США", - цитирует губернатора CNN. Всего с начала эпидемии проверили 78 тысяч человек.

Куомо добавил, что в Южной Корее, считающейся "золотым стандартом" по охвату тестированием, проверяют около 20 тысяч человек в сутки, но и население там в два раза больше, чем в Нью-Йорке.

Такое массовое тестирование привело к стремительному росту выявленных случаев инфицирования. За последние сутки в Нью-Йорке обнаружили 5700 людей с COVID-19, а их общее количество приближается к 21 тысяче. Это больше, например, чем во всей Франции.

В 13% случаев человека госпитализировали, но только каждый четвертый из них нуждается в интенсивной терапии.

Умерли 157 человек, это меньше 1% от общего количества выявленных больных.

Напомним, что Украина занимает последние места по количеству тестирований. Позиция украинского Минздрава заключается в том, что тестировать людей без симптомов не имеет смысла.

С таким подходом в Украине выявили пока что 73 носителей коронавируса, трое из которых умерли (летальность - больше 4%).