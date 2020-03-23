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Оргкомитет Олимпиады-2020 решил отказаться от использования факелов в эстафете олимпийского огня, - СМИ

Вместо факелов будут использоваться фонари-подсвечники.

Оргкомитет Олимпиады-2020 решил отказаться от использования факелов в эстафете олимпийского огня, - СМИ
Фото: twitter.comTokyo2020

Организационный комитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио, запланированных на период с 24 июля по 9 августа, решил изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня и отменить использование факелов, сообщает японское издание NHK.

Участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками. 

Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет (МОК) не примет окончательное решение по поводу проведения Олимпиады в Токио.

Кроме того, по мнению организаторов, такой вариант эстафеты менее привлекателен с точки зрения зрителей, которые вряд ли будут массово собираться вдоль маршрута.

Напомним, олимпийский огонь был зажжен в Греции 12 марта и доставлен в Японию не традиционным способом из-за пандемии коронавируса – самолетом 20 марта.

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