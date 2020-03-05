МОК представил революционное решение гендерного вопроса знаменосцев на Олимпийских играх

Начиная с Олимпийских игр-2020 в Токио каждая сборная сможет выставить двух знаменосцев разного пола на парад спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады.

"Олимпийские игры в Токио будут первыми гендерно-сбалансированными Играми в истории с участием 48,8 процента женщин. Исполнительный комитет МОК принял решение, что впервые в истории каждую сборную, участвующую в Играх, должны представлять как минимум один мужчина и одна женщина.

Помимо этого, мы изменили некоторые правила, и теперь Национальные олимпийские комитеты смогут представить двух знаменосцев разного пола на церемонии открытия Игр. Этими двумя решениями МОК хочет донести до всего мира, что гендерный баланс – это реальность Олимпийских игр", – цитирует президента МОК Томаса Баха официальный сайт МОК.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.