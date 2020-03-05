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Вратарь "Норвича" выиграл в Кубке Англии серию пенальти у команды Моуриньо, воспользовавшись шпаргалками

"Тоттенхэм" покинул турнир.

Один из героев поединка
Фото: EPA/UPG
Один из героев поединка
Накануне "Норвич" сенсационно переиграл в Лондоне "Тоттенхэм" в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Основное и дополнительное время команды завершили вничью (1:1), а в серии 11-метровых голкипер "канареек" Тим Крул отразил 2 пенальти, еще один удар от Эрика Ламелы пришелся в перекладину – общая победа "Норвича" 3:2.

При этом голландский голкипер гостей подошел к серии 11-метровых подготовленным – Тим заранее написал на бутылке подсказки, в какой угол чаще всего бьют игроки лондонцев.

И это сработало.

Правда, отряжая последний удар от Жедсона, Крул явно нарушил правила, до удара выйдя из ворот как минимум на метр. И реакция главного тренера "Тоттенхэма" на этот факт была красноречива.

Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуриньо

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