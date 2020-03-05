Цуренко в драматичном матче пробилась в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе

За право сыграть в 1/8 финала Леся сломила сопротивление Веры Грачевой.

Во втором круге крупного теннисного турнира BNP Paribas Open, который проходит на хардовых кортах Калифорнии в Индиан Уэллсе, украинка Леся Цуренко в жестком противостоянии обыграла 16-ю сеяную на турнире, россиянку Веру Грачеву – 0:6, 6:4, 6:2.

Под чистую проиграв первый сет, Цуренко сумела сконцентрироваться и вырвала вторую партию.

В решающем сете преимущество Леси было бесспорным.

Матч продолжался 2 часа 8 минут.

За право сыграть в четвертьфинале украинка поспорит с британской теннисисткой Кэти Бултер.