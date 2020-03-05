(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
ГлавнаяСпорт

Цуренко в драматичном матче пробилась в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе

За право сыграть в 1/8 финала Леся сломила сопротивление Веры Грачевой.

Цуренко в драматичном матче пробилась в третий круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

Во втором круге крупного теннисного турнира BNP Paribas Open, который проходит на хардовых кортах Калифорнии в Индиан Уэллсе, украинка Леся Цуренко в жестком противостоянии обыграла 16-ю сеяную на турнире, россиянку Веру Грачеву – 0:6, 6:4, 6:2.

Под чистую проиграв первый сет, Цуренко сумела сконцентрироваться и вырвала вторую партию.

В решающем сете преимущество Леси было бесспорным.

Матч продолжался 2 часа 8 минут.

За право сыграть в четвертьфинале украинка поспорит с британской теннисисткой Кэти Бултер.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также