Алекс отметился в поединке против "Вашингтона".

В очередном матче регулярного чемпионата НБА клуб украинца Алексея Леня - "Сакраменто Кингз" на арене "Голден Уан" в присутствии 16 419 зрителей принимал "Вашингтон Уизардс" и одержал победу 133:126.

Приложил руку к победе "королей" и Алексей, который провел на площадке 14 минут, за которые набрал 12 очков и сделал 6 подборов.

В первой четверти Алекс отметился эффектных данком через руку соперника. Этот эпизод вошел в топ-10 моментов игрового дня.

После этой победы "Сакраменто" поднялось на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.