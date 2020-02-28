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Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА

Алексей может записать матч против "Оклахомы" себе в актив.

Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА
Алексей Лень
Фото: testudotimes.com

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто Кингз" проиграл "Оклахоме-Сити Тандер" - 108:112.

Украинский центровой Алексей Лень начал свою третью встречу за "Кингз" на скамейке запасных и провел на паркете 21 минуту. За это время баскетболист оформил дабл-дабл.

Лень набрал 11 очков (4/7 двухочковых и 3/3 штрафных) и сделал столько же подборов. Украинец также совершил один блок-шот при одной потере и трех фолах.

Добавим, что это был первый дабл-дабл за "Сакраменто" игрока сборной Украины.

Напомним, Алексей перебрался в "Сакраменто" из "Атланты Хокс" в конце февраля. Он стал участником обмена между командами.

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