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Партнер украинца Леня установил уникальное возрастное достижение НБА

Винс Картер - первый баскетболист в истории Лиги, игравший в четырех десятилетиях.

Партнер украинца Леня установил уникальное возрастное достижение НБА
Винс Картер
Фото: EPA/UPG

Легендарный игрок Винс Картер, выступающий в настоящее время за "Атланту Хокс", стал первым баскетболистом в истории НБА, сыгравшим в четырех разных десятилетиях.

Накануне 42-летний игрок принял участие в матче против "Индианы Пэйсерс" (116:111). 

За 18 минут, проведенных на паркете, Винс набрал 3 очка, сделал столько же подборов и одну результативную передачу.

Картер начал карьеру в 1998 году в составе "Торонто Рэпторс". Впоследствии защитник выступал за "Нью-Джерси Нетс", "Орландо Мэджик", "Финикс Санз", "Даллас Маверикс", "Мемфис Гризлис" и "Сакраменто Кингз".

Для 42-летнего Картера нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере.

Напомним, за "Хокс" выступает украинец Алекс Лень, который провел продуктивный матч против "Индианы". За 27 минут украинец успел набрать 16 очков, сделал 9 подборов и одну результативную передачу.

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