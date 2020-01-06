Партнер украинца Леня установил уникальное возрастное достижение НБА

Винс Картер - первый баскетболист в истории Лиги, игравший в четырех десятилетиях.

Легендарный игрок Винс Картер, выступающий в настоящее время за "Атланту Хокс", стал первым баскетболистом в истории НБА, сыгравшим в четырех разных десятилетиях.

Накануне 42-летний игрок принял участие в матче против "Индианы Пэйсерс" (116:111).

За 18 минут, проведенных на паркете, Винс набрал 3 очка, сделал столько же подборов и одну результативную передачу.

Картер начал карьеру в 1998 году в составе "Торонто Рэпторс". Впоследствии защитник выступал за "Нью-Джерси Нетс", "Орландо Мэджик", "Финикс Санз", "Даллас Маверикс", "Мемфис Гризлис" и "Сакраменто Кингз".

Для 42-летнего Картера нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере.

Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G — NBA (@NBA) 5 января 2020 г.

Напомним, за "Хокс" выступает украинец Алекс Лень, который провел продуктивный матч против "Индианы". За 27 минут украинец успел набрать 16 очков, сделал 9 подборов и одну результативную передачу.