Партнер украинца Леня установил уникальное возрастное достижение НБА

Легендарный игрок Винс Картер, выступающий в настоящее время за "Атланту Хокс", стал первым баскетболистом в истории НБА, сыгравшим в четырех разных десятилетиях.
Накануне 42-летний игрок принял участие в матче против "Индианы Пэйсерс" (116:111).
За 18 минут, проведенных на паркете, Винс набрал 3 очка, сделал столько же подборов и одну результативную передачу.
Картер начал карьеру в 1998 году в составе "Торонто Рэпторс". Впоследствии защитник выступал за "Нью-Джерси Нетс", "Орландо Мэджик", "Финикс Санз", "Даллас Маверикс", "Мемфис Гризлис" и "Сакраменто Кингз".
Для 42-летнего Картера нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере.
Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G— NBA (@NBA) 5 января 2020 г.