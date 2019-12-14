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Харден вновь установил уникальное достижение НБА

Защитник "Хьюстон Рокетс" стал лучшим игроком матча против "Орландо Мэджик".

Харден вновь установил уникальное достижение НБА
Джеймс Харден
Фото: nba.com

Разыгрывающий защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден стал лучшим игроком выездного победного матча против "Орландо Мэджик" (130:107).

Харден забросил 54 очка и реализовал 10 из 15 трехочковых бросков.

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 50 и более очков, при этом реализовав не менее 10 бросков из-за дуги в двух играх кряду. В матче с "Кливленд Кавальерс" (116:100) американский баскетболист набрал 55 очков, реализовав 10 дальних бросков из 18.

Для Хардена поединок в Орландо был 25-м в текущем сезоне. Средняя статистика игрока составляет 39,3 очка, 7,5 передач и 5,9 подбора за игру.

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