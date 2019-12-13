Итальяно-норвежским доминированием стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильце стартовал второй этап Кубка мира по биатлону.

Открывал программу этапа спринт у женщин и у мужчин.

И обе гонки выиграли победители общего зачета КМ прошлого сезона – итальянка Доротея Вирер и норвежец Йоханнес Бё соответственно.

Фото: EPA/UPG

Второй в женской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами финишировала соотечественница Бё - Ингрид Тандревольд, замкнула тройку лидеров россиянка Светлана Миронова.

Украину в гонке представляли Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко и сестры Семеренко.

Лучшей из украинок была Валентина Семеренко с 9-м результатом.

В актив гонку можно записать и Елене Пидгрушной, которая свой первый спринт сезона на Кубке мира завершила с 12-м результатом.

Остальные наши девушки выступили неудачно.

Отметим, что на гонку преследования квалифицировались все украинки, кроме Дарьи Блашко.

Спринт, женщины:

Доротея Вирер (Италия) – 21.26,5 Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 21.32,4 Светлана Миронова (Россия) – 21.44,8

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9. Валентина Семеренко (Украина) – 22.01,2...

12. Елена Пидгрушная (Украина) – + 45,7...

52. Вита Семеренко (Украина) – +1.51,5...

55. Юлия Джима (Украина) – +1.55,2...

67. Дарья Блашко (Украина) – + 2.20,5

В мужской гонке второй результат показал француз Симон Дестье, а замкнул пьедестал россиянин Александр Логинов.

Украину в мужской гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

Лучший результат среди наших спортсменов показал чемпион мира прошлого сезона Дмитрий Пидручный завершив гонку, также, как и Валентина Семеренко, на 9-й позиции.

Спринт, мужчины:

Йоханнес Бо (Норвегия) – 25:07.8 (1 промах) Симон Дестье (Франция) – +7,8 (1) Александр Логинов (Россия) – +14,6 (0)

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