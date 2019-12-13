Итальяно-норвежским доминированием стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильце стартовал второй этап Кубка мира по биатлону.
Открывал программу этапа спринт у женщин и у мужчин.
И обе гонки выиграли победители общего зачета КМ прошлого сезона – итальянка Доротея Вирер и норвежец Йоханнес Бё соответственно.
Украину в гонке представляли Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко и сестры Семеренко.
Лучшей из украинок была Валентина Семеренко с 9-м результатом.
В актив гонку можно записать и Елене Пидгрушной, которая свой первый спринт сезона на Кубке мира завершила с 12-м результатом.
Остальные наши девушки выступили неудачно.
Отметим, что на гонку преследования квалифицировались все украинки, кроме Дарьи Блашко.
Спринт, женщины:
- Доротея Вирер (Италия) – 21.26,5
- Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 21.32,4
- Светлана Миронова (Россия) – 21.44,8
…
- 9. Валентина Семеренко (Украина) – 22.01,2...
- 12. Елена Пидгрушная (Украина) – + 45,7...
- 52. Вита Семеренко (Украина) – +1.51,5...
- 55. Юлия Джима (Украина) – +1.55,2...
- 67. Дарья Блашко (Украина) – + 2.20,5
В мужской гонке второй результат показал француз Симон Дестье, а замкнул пьедестал россиянин Александр Логинов.
Украину в мужской гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.
Лучший результат среди наших спортсменов показал чемпион мира прошлого сезона Дмитрий Пидручный завершив гонку, также, как и Валентина Семеренко, на 9-й позиции.
Спринт, мужчины:
- Йоханнес Бо (Норвегия) – 25:07.8 (1 промах)
- Симон Дестье (Франция) – +7,8 (1)
- Александр Логинов (Россия) – +14,6 (0)
…
- 9. Дмитрий Пидручный (Украина) – +37,6 (1)
- 27. Антон Дудченко ( Украина) – +1.16,1 (0)
- 60. Артем Прима (Украина) – +2.10,6 (3)