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Итальяно-норвежским доминированием стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону

Бё-младший и Доротея Вирер выиграли спринты.

В австрийском Хохфильце стартовал второй этап Кубка мира по биатлону.

Открывал программу этапа спринт у женщин и у мужчин.

И обе гонки выиграли победители общего зачета КМ прошлого сезона – итальянка Доротея Вирер и норвежец Йоханнес Бё соответственно.

Фото: EPA/UPG
Второй в женской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами финишировала соотечественница Бё - Ингрид Тандревольд, замкнула тройку лидеров россиянка Светлана Миронова.

Украину в гонке представляли Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко и сестры Семеренко.

Лучшей из украинок была Валентина Семеренко с 9-м результатом.

В актив гонку можно записать и Елене Пидгрушной, которая свой первый спринт сезона на Кубке мира завершила с 12-м результатом.

Остальные наши девушки выступили неудачно.

Отметим, что на гонку преследования квалифицировались все украинки, кроме Дарьи Блашко.

Спринт, женщины:

  1. Доротея Вирер (Италия) – 21.26,5
  2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 21.32,4 
  3. Светлана Миронова (Россия) – 21.44,8

  • 9. Валентина Семеренко (Украина) – 22.01,2...
  • 12. Елена Пидгрушная (Украина) – + 45,7...
  • 52. Вита Семеренко (Украина) – +1.51,5...
  • 55. Юлия Джима (Украина) – +1.55,2...
  • 67. Дарья Блашко (Украина) – + 2.20,5

В мужской гонке второй результат показал француз Симон Дестье, а замкнул пьедестал россиянин Александр Логинов.

Украину в мужской гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко. 

Лучший результат среди наших спортсменов показал чемпион мира прошлого сезона Дмитрий Пидручный завершив гонку, также, как и Валентина Семеренко, на 9-й позиции.

Спринт, мужчины:

  1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 25:07.8 (1 промах)
  2. Симон Дестье (Франция) – +7,8 (1)
  3. Александр Логинов (Россия) – +14,6 (0)

  • 9. Дмитрий Пидручный (Украина) – +37,6 (1)
  • 27. Антон Дудченко ( Украина) – +1.16,1 (0)
  • 60. Артем Прима (Украина) – +2.10,6 (3)
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