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Весь пьедестал индивидуальной биатлонной гонки КМ в Эстерсунде заняли французы: Пидручный – в топ-20

В целом украинцы выступили неубедительно.

Сегодня на французской улице праздник
Фото: EPA/UPG
Сегодня на французской улице праздник
В шведском Эстерсунде мужской индивидуальной гонкой на 20 км продолжился первый этап Кубка мира по биатлону.

В итоге, весь пьедестал оккупировали французы.

Победителем тяжелой с погодной точки зрения гонки оказался Мартен Фуркад, показавший результат 52:15,3 при одном промахе. Он на 15 секунд опередил Симона Дестье. Третьим к финишу пришел Кентен Фийьон-Майе.

Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный с тремя промахами на огневых рубежах замкнул топ-20 соревнований.

Остальной квартет нашей сборной выступил посредственно.

  1. Мартен Фуркад (Франция, 1 промах), 52:15,3
  2. Симон Дестье (Франция, 1), +15,0
  3. Кентен Фильон-Майе (Франция, 3), +1:52,6

  • 20. Дмитрий Пидручный (3), +4:16,8
  • 38. Артем Прима (4), +5:58,3
  • 54. Руслан Ткаленко (3), +6:54,7
  • 74. Артем Тищенко (2), +8:48,6
  • 84. Антон Дудченко (5), +9:35,7
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