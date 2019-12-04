Весь пьедестал индивидуальной биатлонной гонки КМ в Эстерсунде заняли французы: Пидручный – в топ-20

Фото: EPA/UPG Сегодня на французской улице праздник

В шведском Эстерсунде мужской индивидуальной гонкой на 20 км продолжился первый этап Кубка мира по биатлону.

В итоге, весь пьедестал оккупировали французы.

Победителем тяжелой с погодной точки зрения гонки оказался Мартен Фуркад, показавший результат 52:15,3 при одном промахе. Он на 15 секунд опередил Симона Дестье. Третьим к финишу пришел Кентен Фийьон-Майе.

Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный с тремя промахами на огневых рубежах замкнул топ-20 соревнований.

Остальной квартет нашей сборной выступил посредственно.

Мартен Фуркад (Франция, 1 промах), 52:15,3 Симон Дестье (Франция, 1), +15,0 Кентен Фильон-Майе (Франция, 3), +1:52,6

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