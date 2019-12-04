Весь пьедестал индивидуальной биатлонной гонки КМ в Эстерсунде заняли французы: Пидручный – в топ-20

В итоге, весь пьедестал оккупировали французы.
Победителем тяжелой с погодной точки зрения гонки оказался Мартен Фуркад, показавший результат 52:15,3 при одном промахе. Он на 15 секунд опередил Симона Дестье. Третьим к финишу пришел Кентен Фийьон-Майе.
Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный с тремя промахами на огневых рубежах замкнул топ-20 соревнований.
Остальной квартет нашей сборной выступил посредственно.
- Мартен Фуркад (Франция, 1 промах), 52:15,3
- Симон Дестье (Франция, 1), +15,0
- Кентен Фильон-Майе (Франция, 3), +1:52,6
…
- 20. Дмитрий Пидручный (3), +4:16,8
- 38. Артем Прима (4), +5:58,3
- 54. Руслан Ткаленко (3), +6:54,7
- 74. Артем Тищенко (2), +8:48,6
- 84. Антон Дудченко (5), +9:35,7