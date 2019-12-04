Свитолина может не принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио из-за Федерации тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о перспективах своего участия в ближайших матчах сборной в Кубке Федерации, которые могут повлиять на участие теннисистки в Олимпиаде-2020 в Токио.

"Я планирую выступить на Олимпиаде в Токио, и ситуация такая, что мне нужно отыграть еще один матч за сборную. Но, скажем так, если Федерация тенниса Украины не нуждается в моей помощи, существуют некоторые другие возможности для квалификации на олимпийский турнир, так как я все-таки топ-игрок в женском теннисе", - цитирует Свитолину портал "Большой теннис Украины".

"Всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке - я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому, откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись. А со стороны Федерации не считаю, что это вообще нормально - атаковать своего топ-игрока", - заявила Элина.

"Нет, конечно, мы не рассматриваем дополнительных вариантов (попасть на Олимпиаду, - прим. LB.ua), но неизвестно, чего ожидать от Федерации. В каком свете они меня выставили, это было очень некрасиво с их стороны. Конечно, мы узнаем, какие есть выходы, но это на случай если вдруг меня не пригласят или у нас будут какие-то проблемы в переговорах", - подытожила сильнейшая теннисистка Украины.