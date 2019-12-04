В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
ГлавнаяСпорт

Главный тренер сборной России жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020

Станислав Черчесов ответил на ряд вопросов. 

Главный тренер сборной России жаждет встретиться с Украиной на Евро-2020
Станислав Черчесов
Фото: kzngo.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что рад был бы сыграть против Украины в четвертьфинале или полуфинале Евро-2020.

Об этом наставник россиян рассказал, отвечая на вопрос журналиста YouTube канала "Любители".

Вопрос звучал так: Есть вероятность, что Россия встретиться с Украиной на Евро-2020. Что вы будете чувствовать, когда проиграете Украине?

"Во-первых, был рад с Андреем Шевченко поговорить, давно его не видел. Но если это случится, где-то в четвертьфинале или полуфинале, то буду рад с ними встретиться, с друзьями своими", - ответил наставник россиян на несколько провокационный вопрос.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также