Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что рад был бы сыграть против Украины в четвертьфинале или полуфинале Евро-2020.

Об этом наставник россиян рассказал, отвечая на вопрос журналиста YouTube канала "Любители".

Вопрос звучал так: Есть вероятность, что Россия встретиться с Украиной на Евро-2020. Что вы будете чувствовать, когда проиграете Украине?

"Во-первых, был рад с Андреем Шевченко поговорить, давно его не видел. Но если это случится, где-то в четвертьфинале или полуфинале, то буду рад с ними встретиться, с друзьями своими", - ответил наставник россиян на несколько провокационный вопрос.