Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после жеребьевки финального этапа Евро-2020, по итогам которой его команда встретится в группе С с Нидерландами, Австрией и еще одной командой – победителем плей-офф Лиги Наций (Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь).

Украинский специалист заявил, что национальной команде Украины попалась непростая, но вполне преодолимая группа.

"Настроение отличное. Простых команд не бывает, мы это прекрасно понимаем. Очень сложная первая игра против Нидерландов. Это очень хорошая команда, имеющая потенциал сильных игроков с отличным тренером. Играем на выезде, поэтому будет очень тяжелая игра.

Австрия - это тоже непростой соперник. Посмотрим, какая будет следующая команда в нашей группе. Считаю, что у нас есть отличные шансы выйти из этой группы, все будет зависеть от того, в каком состоянии наши игроки подойдут к началу чемпионата Европы. Самое главное, чтобы не было травм.

То, что жребий нам дал, от этого уже будем готовиться. Конечно, хотелось бы не начинать Евро против нидерландцев, ведь это одна из самых сильных команд, но раз такой жребий - будем играть", - сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол.