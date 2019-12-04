В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" на выезде обыграл "Кливленд Кавальерс" 127:94.

Вновь одним из лучших в команде из города моторов был украинский защитник Святослав Михайлюк.

За 26 минут, проведенные на паркете "Квикен Лоэнс-Арена" наш соотечественник заработал 15 очков (5-11 с игры, 3-8 трехочковые), совершил 2 подбора и сделал 4 передачи.

По результативности в матче – это третий результат в команде после Блэйка Гриффина (24 очка) и Андре Драммонда (27), и лучший результат для самого Святослава в карьере в НБА.

Напомним, 2 дня назад в матче "Детройта" с "Сан-Антонио Сперз" (138:98) Михайлюк записал на свой счет 13 очков.

Благодаря этой победе "Пистонс" поднялись на 9-е место в Восточной конференции, имея 8 побед при 13-ти поражениях.

У "Кавальерс" этот показатель равен 5-15 и 15-е место в той же конференции.