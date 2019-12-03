Накануне в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2019".

Однако в столичном театре "Шатле", где проходила церемония, отсутствовал один из главных номинантов на Ballon d'Or – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Фото: Twitter Криштиану Роналду

Португалец предпочел в это время посетить церемонию вручения призов Gran Galà del Calcio-2019.

На торжественном мероприятии в Милане вручали призы лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам Италии.

И именно Роналду стал лучшим футболистом прошлого сезона в чемпионате Италии. Помимо этой награды португалец попал в символическую сборную Серии А.

Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду ("Ювентус")

Лучшие нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентуc"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Фабио Куальярелла ("Сампдория")

Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич ("Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта") и Николо Барелла ("Кальяри"/"Интер")

Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба - "Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Александар Коларов ("Рома")

Лучший вратарь: Самир Ханданович ("Интер")

Лучшая команда: "Аталанта"

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта")

Лучший гол: Фабио Квальярелла ("Сампдория")

Лучший арбитр: Джанлука Рокки

Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали ("Брешия")

Отметим, что странным является выбор лучшей команды. Ведь сам термин - "лучший" подразумевает- "первый", а первыми в Серии А, как и 7 предыдущих лет, был "Ювентус". "Аталанта" заняла лишь 3-е место, уступив "Старой синьоре" целую пропасть - 21 очко.