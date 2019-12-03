Накануне в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2019".
Однако в столичном театре "Шатле", где проходила церемония, отсутствовал один из главных номинантов на Ballon d'Or – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
На торжественном мероприятии в Милане вручали призы лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам Италии.
И именно Роналду стал лучшим футболистом прошлого сезона в чемпионате Италии. Помимо этой награды португалец попал в символическую сборную Серии А.
Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду ("Ювентус")
Лучшие нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентуc"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Фабио Куальярелла ("Сампдория")
Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич ("Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта") и Николо Барелла ("Кальяри"/"Интер")
Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба - "Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Александар Коларов ("Рома")
Лучший вратарь: Самир Ханданович ("Интер")
Лучшая команда: "Аталанта"
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта")
Лучший гол: Фабио Квальярелла ("Сампдория")
Лучший арбитр: Джанлука Рокки
Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали ("Брешия")
Отметим, что странным является выбор лучшей команды. Ведь сам термин - "лучший" подразумевает- "первый", а первыми в Серии А, как и 7 предыдущих лет, был "Ювентус". "Аталанта" заняла лишь 3-е место, уступив "Старой синьоре" целую пропасть - 21 очко.