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В чемпионате Кореи вратарь из аута сделал голевой пас сопернику

Ким Сын Гю переоценил свои силы.

В чемпионате Кореи вратарь из аута сделал голевой пас сопернику
Домашняя арена "Ульсана" - "Ульсан Мунсу"
Фото: rutraveller.ru

В матче плей-офф корейской Кей-Лиги между командами "Ульсан Хёнде" и "Пхохар Стилерс" (1:4) произошел трагикомичный эпизод с участием голкипера хозяев Ким Сын Гю.

При счете 1:2 Ким решил побыстрее ввести мяч из аута – ведь шла предпоследняя минута основного времени матча.

Но голкипер переоценил свой профессионализм выполнения данного технического действия.

Ким умудрился выбросить мяч прямо на ногу Хо Ён Джуну, который вышел на пустые ворота и забил гол, доведя счет до 1:3.

Неизвестно, поблагодарил Хо Кима после поединка?

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