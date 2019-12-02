В матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки) между командами, представляющих Атлантический дивизион - "Херши Беарс" и "Хартфорд Вулф Пэк" (3:3, 1:0 после овертайма) на 9-й минуте произошло знаковое событие.
После того, как защитник "Херши" Кристиан Юос, который в 2018 году выиграл Кубок Стэнли вместе с "Вашингтоном", забил первую шайбу в матче, зрители стали бросать на лед плюшевые игрушки.
В итоге, лед "Джайант-Центра" был устлан плюшевыми игрушками в количестве 45 650.
SWEET, CUDDLY MAYHEM IN HERSHEY! The @CommunityAidPA and @abc27News Teddy Bear Toss is underway! #TeddyBearTossHershey #HBH pic.twitter.com/n133xqksIb— Hershey Bears (@TheHersheyBears) 1 декабря 2019 г.
Напомним, что кидание плюшевых игрушек на лед - ежегодная акция, которая проводится в преддверии католического Рождества. Зрители приносят с собой игрушки и кидают их на лед после первого забитого гола. Потом их собирают и используют как подарки в благотворительных целях.
Also, sports journalists out there, never be as unprofessional as me. But when in Rome... 😂— Ian Oland (@ianoland) 1 декабря 2019 г.
Achievement unlocked ✔️ pic.twitter.com/s40gm7yWlC
.@Alexeyev04 was more than happy to jump into the pile of Teddy Bears. Great form! pic.twitter.com/qcz1UxTfWV— Ian Oland (@ianoland) 1 декабря 2019 г.