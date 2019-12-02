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В АХЛ побит "мировой" рекорд по брошенным на лед плюшевым игрушкам

На лед "Джайант-Центра" было выброшено более 45 тыс. игрушек.

В АХЛ побит "мировой" рекорд по брошенным на лед плюшевым игрушкам
Фото: pikabu.ru

В матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки) между командами, представляющих Атлантический дивизион - "Херши Беарс" и "Хартфорд Вулф Пэк" (3:3, 1:0 после овертайма) на 9-й минуте произошло знаковое событие.

После того, как защитник "Херши" Кристиан Юос, который в 2018 году выиграл Кубок Стэнли вместе с "Вашингтоном", забил первую шайбу в матче, зрители стали бросать на лед плюшевые игрушки.

В итоге, лед "Джайант-Центра" был устлан плюшевыми игрушками в количестве 45 650.

Таким образом, зрители побили свой же прошлогодний рекорд, когда на льду оказалось 34 798 игрушечных зверей.

Напомним, что кидание плюшевых игрушек на лед - ежегодная акция, которая проводится в преддверии католического Рождества. Зрители приносят с собой игрушки и кидают их на лед после первого забитого гола. Потом их собирают и используют как подарки в благотворительных целях.

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