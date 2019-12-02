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Классный гол Месси позволил "Барселоне" выиграть принципиальный матч в Мадриде

Каталонцы минимально обыграли "Атлетико".

Классный гол Месси позволил "Барселоне" выиграть принципиальный матч в Мадриде
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

В заключительном матче 15-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" в Мадриде встречалась с "Атлетико".

Поединок под проливным дождем на "Ванда Метрополитано" выдался для подопечных Эрнесто Вальверде крайне сложным. Особенно тревожно за чемпионов Испании было в дебюте, когда хозяева создали несколько действительно голевых моментов у ворот Марк-Андре тер Штегена, но мяч упорно не хотел идти в ворота "Барселоны".

Лишь во втором тайме каталонцы прибрали территорию в свои руки и стали создавать опасные моменты.

Но и подопечные Диего Симеоне не отсиживались в обороне.

Паритет на поле сохранялся до 86-й минуты, когда инициативу взял в свои ноги капитан гостей Лионель Месси.

Получив мяч в районе центрального круга, аргентинец с дриблингом добрался до штрафной площади "Атлетико", разыграл элегантную стеночку с Луисом Суаресом и неотразимо пробил в касание в нижний угол ворот 0:1.

Благодаря победе в Мадриде "Барса" догнала "Реал" в турнирной таблице. Тандем лидеров опережает ближайшего преследователя – "Севилью" на 1 очко, но при этом имеет пропущенную очную дуэль, которая состоится 18 декабря на "Ноу Камп".

"Атлетико" опустился на две позиции, расположившись на 6-м месте, с отставанием от "Севильи" на 5 очков.

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