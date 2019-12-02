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Роналду проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча-2019", - СМИ

С недавних пор португалец находится в контрах с ФИФА.

Роналду проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча-2019", - СМИ
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча-2019", которая состоится сегодня в Париже сообщает sportarena.com, со ссылкой на Mediaset.it. 

Португалец отправился в Милан, где сегодня состоится награждение лучших игроков прошлого чемпионата Серии А, а Криштиану станет обладателем награды "Лучший игрок сезона", уточняет издание.

В числе главных фаворитов за "Золотой мяч-2019" значатся аргентинец Лионель Месси, голландец Вирджил ван Дейк и Роналду.

Напомним, год назад Криштиану не откликнулся на приглашение ФИФА принять участия в очередной гала-церемонии - The Best FIFA Football Awards.

А ранее Роналду обвинил УЕФА в том, что европейская футбольная организация мстит ему за то, что он покинул церемонию награждения лучшему игроку УЕФА прошлого сезона, которая проходила в Монако в августе 2018 года.

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