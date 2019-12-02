Отметим, подобные награды вручаются в 4-й раз, с 2016 года.
В итоге, лучшим футболистом года стал Тайсон ("Шахтер").
Также были названы победители в других номинациях.
Лучшая футболистка – Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1", Харьков)
Лучший тренер мужских команд – Андрей Шевченко (Сборная Украины)
Лучший голкипер среди мужчин – Андрей Пятов ("Шахтер")
Лучший голкипер среди женщин – Екатерина Самсон ("Жилстрой-2", Харьков)
Лучший легионер – Александр Зинченко ("Манчестер Сити")
11 лучших среди мужчин -
Лучший арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Лучшая футбольная школа – Академия "Шахтера"
Лучший молодой футболист (до 21 года) - Виталий Миколенко ("Динамо")
Лучшая молодая футболистка (в возрасте до 19 лет) – Юлия Христюк ("ЕМС-Подолье", Винница)
Автор лучшего гола – Надежда Иванченко (женская сборная Украины, "Ладомир", Владимир-Волынский)
Лучший футзальный игрок – Кирилл Ципун (МФК "Продэксим", Херсон)
Лучший игрок по пляжному футбол – Андрей Неруш ("Евроформат-Бодон", ВИТ)
Лучший игрок в студенческом футбол – Юрий Заставецкий (Тернопольский национальный педагогический университет)
Лучший игрок с инвалидностью - Дмитрий Украинец (Киев)