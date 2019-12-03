В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Война иллюзий
Война иллюзий
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
ГлавнаяСпорт

Сольскьяер уведомил игроков "Манчестер Юнайтед о возможном увольнении, - СМИ

Два ближайших матча могут быть судьбоносными для норвежца.

Сольскьяер уведомил игроков "Манчестер Юнайтед о возможном увольнении, - СМИ
Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: EPA/UPG

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер уведомил своих подопечных о возможном скором увольнении, сообщает The Sun.

По информации источника, норвежский специалист получил от боссов клуба недвусмысленную информацию, что в случае поражений команды в двух ближайших матчах – в домашнем с "Тоттенхэмом" (4 декабря) и выездном с "Манчестер Сити" (7 декабря) – он вынужден будет покинуть команду.

Отметим, что оба матча видятся очень непростыми для "красных дьяволов".

Напомним, что именно Уле Гуннар сменил год назад у руля МЮ Жозе Моуриньо – нынешнего наставника "шпор", который будет супер мотивирован в матче на "Олд Траффорд".

А "горожане" ведут борьбу с "Ливерпулем" за чемпионство, при этом уже уступая "красным" 11 очков, и терять больше очки подопечным Хосепа Гвардиолы нельзя.

После 14-ти туров Английской Премьер-Лиги "МанЮнайтед" одержал всего четыре победы. Они расположились на девятом месте АПЛ, имея в активе всего 18 очков, что является наихудшим показателем для команды за всё время выступления в АПЛ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также