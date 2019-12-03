Сольскьяер уведомил игроков "Манчестер Юнайтед о возможном увольнении, - СМИ

Два ближайших матча могут быть судьбоносными для норвежца.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер уведомил своих подопечных о возможном скором увольнении, сообщает The Sun.

По информации источника, норвежский специалист получил от боссов клуба недвусмысленную информацию, что в случае поражений команды в двух ближайших матчах – в домашнем с "Тоттенхэмом" (4 декабря) и выездном с "Манчестер Сити" (7 декабря) – он вынужден будет покинуть команду.

Отметим, что оба матча видятся очень непростыми для "красных дьяволов".

Напомним, что именно Уле Гуннар сменил год назад у руля МЮ Жозе Моуриньо – нынешнего наставника "шпор", который будет супер мотивирован в матче на "Олд Траффорд".

А "горожане" ведут борьбу с "Ливерпулем" за чемпионство, при этом уже уступая "красным" 11 очков, и терять больше очки подопечным Хосепа Гвардиолы нельзя.

После 14-ти туров Английской Премьер-Лиги "МанЮнайтед" одержал всего четыре победы. Они расположились на девятом месте АПЛ, имея в активе всего 18 очков, что является наихудшим показателем для команды за всё время выступления в АПЛ.