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Игрок "Арсенала" повторил клубный рекорд в Английской Премьер-Лиге

Пьер-Эмерик Обамеянг забил свой 7-й гол в текущем чемпионате.

Игрок "Арсенала" повторил клубный рекорд в Английской Премьер-Лиге
Пьер-Эмерик Обамеянг
Фото: EPA/UPG

Программа 7-го тура Английской Премьер-Лиги завершалась матчем некогда тяжеловесов АПЛ – "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" (1:1).

За "канониров" гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг, для которого этот успех стал седьмым в текущем розыгрыше.

Таким образом, габонец повторил клубное рекордное достижение в АПЛ 22-летней давности.

Напомним, в сезоне-1997/98 голландский легионер "Арсенала" Деннис Бергкамп забил 7 голов в первых 7-ми матчах Лиги.

Добавим, Обамеянг перебрался в стан "канониров" зимой 2018 года. За него клуб с Северного Лондона заплатил дортмундской "Боруссии" 64 млн евро.

В прошлом сезоне габонец в 36 матчах оформил 22 гола и 5 результативных передач.

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