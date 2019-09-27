Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
Дипломатический скандал с церковным привкусом
Дипломатический скандал с церковным привкусом
Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки
Муж главбуха "Квартала 95" получил топ-должность в Главном управлении разведки
Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"
Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель
ГлавнаяСпорт

В услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-Лиги

Тарас Степаненко уже зимой может перебраться в столицу Великобритании.

В услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-Лиги
Тарас Степаненко
Фото: ФК Шахтер Донецк

К опорному хаву донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарасу Степаненко проявляет заинтересованность клуб Английской Премьер-Лиги "Кристал Пэлас", сообщает The Sun.

Ранее "орлы" уже рассматривали возможность приобретения Степаненко за 8 млн фунтов. Однако добиться согласия "Шахтера" на трансфер тогда не удалось, но сейчас руководство донецкого клуба выразило готовность расстаться с полузащитником в зимнее трансферное окно.

30-летний Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года.

В текущем сезоне он провел за дончан 10 поединков во всех турнирах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также