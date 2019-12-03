Накануне в рамках заключительного матча 14-го тура Серии А в столице острова Сардиния городе Кальяри одноименный клуб, который борется за зону Лиги Чемпионов, принимал "Сампдорию".

Матч завершился сверх волевой победой хозяев 4:3.

По ходу встречи Isolani постоянно уступали в счете – 0:2, 1:3 и когда форвард гостей, автор лучшего гола Серии А прошлого сезона Фабио Квальярелла на 70-й минуте красивым ударом в третий раз огорчил голкипера Рафаэля, показалось, что "Кальяри" не уйти от поражения.

Но в их составе нашелся игрок, за 2 минуты перевернувший ход поединка. Жоао Педро на 74-й и 76-й минутах делает дубль (3:3),

Фото: EPA/UPG Эмоциональное празднование гола Жоао Педро (слева) и Джованни Симеоне

Фото: EPA/UPG Альберто Черри (слева) во всей красе

а вышедшему на замену на 90+3 минуте Альберто Черри понадобилось лишь 3 минуты, чтобы стать героем – в последней атаке хозяев Альберто забивает победный гол - 4:3.

Обзор безумного матча - на сайте официального вещателя Серии А.