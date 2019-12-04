Джеймс Харден стал обладателем еще одного достижения.

Атакующий защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден установил рекорд НБА по количеству точных штрафных бросков в течение одной игры.

В матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио Сперс" Харден точно исполнил 24 броска в 24-х попытках.

Предыдущий рекорд - 23 точных штрафных - принадлежал Доминику Уилкинсу.

Всего Харден набрал в игре против "Сперс" 50 очков, но это не помогло его команде - "Рокитс" уступили в драматичной борьбе с двумя овертаймами 133:135.

Напомним, в прошлом месяце Харден побил рекорд Майкла Джордана 30-летней давности.