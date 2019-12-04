Каждая минута боя с Руисом будет приносить Джошуа 2 млн евро, - СМИ

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня Руис сенсационно отобрал у Джошуа.
Но не только чемпионскими поясами может обзавестись британец.
Гонорар претендента за бой составит 66 млн фунтов (77,9 млн евро), сообщает Instagram Heavyweight Boxing UK.
Если же пересчитать на минуты и секунды, то банковский счет британца каждую минуту будет пополняться на 1,8 млн фунтов (2,2 млн евро), а за секунду Джошуа будет становиться богаче на 30,6 тыс. фунтов (36,1 тыс. евро).
Таковы сейчас гонорары в хэвивейте.