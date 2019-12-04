Каждая минута боя с Руисом будет приносить Джошуа 2 млн евро, - СМИ

На кону будут стоять не только 4 чемпионских пояса.

Фото: Evening Standard Энтони Джошуа

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный второй бой между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО).

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Но не только чемпионскими поясами может обзавестись британец.

Гонорар претендента за бой составит 66 млн фунтов (77,9 млн евро), сообщает Instagram Heavyweight Boxing UK.

Если же пересчитать на минуты и секунды, то банковский счет британца каждую минуту будет пополняться на 1,8 млн фунтов (2,2 млн евро), а за секунду Джошуа будет становиться богаче на 30,6 тыс. фунтов (36,1 тыс. евро).

Таковы сейчас гонорары в хэвивейте.