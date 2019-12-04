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Президент УЕФА предложил революционное решение определения офсайда

Александер Чеферин хочет улучшить работу VAR.

Президент УЕФА предложил революционное решение определения офсайда
Александер Чеферин
Фото: Mirror

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о поправках в футбольные правила и работе системы VAR на Евро-2020.

"Если у вас длинный нос, то вы находитесь в офсайде, - цитирует Чеферина Mirror. - Кроме того, VAR проводит линии. Так что это субъективный рисунок объективных критериев. 

Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет один-два сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери. Мы предлагаем сделать допуск в 10-20 см.

VAR на чемпионате Европы? Мы просто обязаны. Потому что все команды будут жаловаться, когда возникнет ошибка", - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о введении временных замен на чемпионате Европы, в случае, если у медицинского штаба сборной возникнет подозрение в том, что игрок команды получил сотрясение мозга.

В таком случае тренер может заменить футболиста, а потом вернуть его на поле, если диагноз не подтвердится.

Фото: ввс

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