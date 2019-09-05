Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) впервые встретились после того, как 1 июня мексиканец побил британца и отобрал у того чемпионские пояса, сообщает boxingscene.com.

Фото: boxingscene.com Энди Руис и Энтони Джошуа

Их дуэль взглядов состоялась на пресс-конференции в Саудовской Аравии, посвященной грядущему реваншу, который состоится 7 декабря.

При этом Руис выглядел расслабленным и несколько высокомерным.

Напротив, Джошуа был скован и сосредоточен.

На пресс-конференции, посвященной грядущему поединку, соперники высказались об ответном бое.

При этом чемпион заверил, что он вновь побьет Джошуа и пояса поедут в Мексику.

"Пояса останутся при мне, ведь 7 декабря я снова впишу свое имя в историю – выиграю точно так же, как и в первый раз. И снова посрамлю всех прогнозистов. "Голоден" ли я? Конечно. С чего бы мне хотелось только 15-минутной славы? Хочу, чтобы она продлилась на поколение. Годы", - заявил Руис.

Фото: boxingscene.com Энди Руис

В свою очередь, британец заявил, что 7 декабря все пояса вернуться к нему.

"Я потерял титулы, но, как не раз говорил, быть чемпионом – это не только пояса. Это ответственность и душевный настрой. Энди чемпион до 7 декабря. Два воина снова выйдут драться – и пусть победит лучший", - заявил Джошуа на пресс-конференции.