Депутат Верховной Рады выступит на чемпионате мира по борьбе

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк на своей странице в Инстаграме объявил состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).

Сам Жан будет выступать в привычной для себя категории – до 87 кг.

Состав сборной Украины:

55 кг - Виктор Петрик

60 кг - Ленур Темиров

67 кг - Артур Политаев

72 кг - Максим Евтушенко ⠀

77 кг - Владимир Яковлев

82 кг - Юрий Шкрюба

87 кг - Жан Беленюк

98 кг - Николай Крисов ⠀

130 кг - Николай Кучмий

Добавим, что на турнире будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Напомним, в июне Беленюк завоевал "золото" на II Европейских играх-2019 в Минске.

После Олимпиады-2020 в Токио серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро-2016 планирует завершить спортивную карьеру.