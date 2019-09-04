Депутат Верховной Рады выступит на чемпионате мира по борьбе

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк на своей странице в Инстаграме объявил состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).
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Оголошено склад збірної команди України з греко-римської боротьби на чемпіонат світу у Нур-Султані (Казазахстан) ⠀ 55кг Віктор Петрик ⠀ 60кг Ленур Теміров ⠀ 67кг Артур Політаєв ⠀ 72кг Максим Євтушенко ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 77кг Володимир Яковлєв ⠀ 82кг Юрій Шкрюба ⠀ 87кг Жан Беленюк ⠀ 98кг Микола Крисов ⠀ ⠀ ⠀ 130кг Микола Кучмій
Сам Жан будет выступать в привычной для себя категории – до 87 кг.
Состав сборной Украины:
- 55 кг - Виктор Петрик
- 60 кг - Ленур Темиров
- 67 кг - Артур Политаев
- 72 кг - Максим Евтушенко ⠀
- 77 кг - Владимир Яковлев
- 82 кг - Юрий Шкрюба
- 87 кг - Жан Беленюк
- 98 кг - Николай Крисов ⠀
- 130 кг - Николай Кучмий
Добавим, что на турнире будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Напомним, в июне Беленюк завоевал "золото" на II Европейских играх-2019 в Минске.
После Олимпиады-2020 в Токио серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро-2016 планирует завершить спортивную карьеру.