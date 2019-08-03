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"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады

Депутатам Зеленского предварительно раздали должности в новом парламенте.

"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Фото: Главком

Партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

По информации источников LB.ua, главой комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности может стать депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (номер 19 в партийном списке "Слуга народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем). 

Депутат Мария Мезенцева (мажоритарный округ №168, Харьковская область), по информации LB.ua, претендует на комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

По информации источников, Владислав Криклий (номер 12 в партийном списке) является кандидатом на должность главы комитета Рады по вопросам по вопросам транспорта

Ирина Венедиктова (номер 3 в партийном списке) может возглавить комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны могут отдать депутату от "Слуги народа" под номером 39 в партийном списке Александру Завитневичу, директору Смелянского литейного завода в Черкасской области.

Почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев (номер 20 в списке) должен возглавить комитет по вопросам бюджета, а бывший генконсул в Стамбуле Богдан Яременко (мажоритарный округ №215) - комитет по вопросам иностранных дел.

Комитет по вопросам науки и образования, как ожидается, возглавит директор образовательных программ "Украинского института будущего" Сергей Бабак (номер 11 в списке).

Другие партии могут претендовать на комитет по вопросам прав человека, новый комитет по реинтеграции. Также в "Слуге народа" думают над комитетами по вопросам регламента и свободы слова и информационной политики (но последний могут отдать Никите Потураеву из "СН").

Напомним, что спикером Верховной Рады, как ожидается, станет Дмитрий Разумков, первым вице-спикером - Руслан Стефанчук. Фракцию "Слуги народа" возглавит Давид Арахамия.

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