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Зеленский анонсировал встречу представителей МИД "нормандской четверки"

Переговоры намечены на конец августа.

Зеленский анонсировал встречу представителей МИД "нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

В конце августа во Франции должна состояться встреча в формате "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция Россия) на уровне представителей министерств иностранных дел.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина".

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - рассказал он журналистам.

Предыдущая встреча в этом формате состоялась 13 июля, тогда переговоры проводили внешнеполитические советники лидеров "четверки".

Последний раз лидеры четверки встречались еще осенью 2016 года. С тех пор саммитов не проводили.

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