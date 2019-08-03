Зеленский анонсировал встречу представителей МИД "нормандской четверки"

В конце августа во Франции должна состояться встреча в формате "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция Россия) на уровне представителей министерств иностранных дел.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина".

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - рассказал он журналистам.

Предыдущая встреча в этом формате состоялась 13 июля, тогда переговоры проводили внешнеполитические советники лидеров "четверки".

Последний раз лидеры четверки встречались еще осенью 2016 года. С тех пор саммитов не проводили.